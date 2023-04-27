Іспанія

Чергова відставка в іспанській Ла Лізі.

Хетафе на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Кіке Флореса.

58-річного іспанця було звільнено через незадовільні результати клубу.

Хетафе не може виграти у п'яти останніх матчах, у яких було дві нічиї. Остання перемога була над Севільєю у березні.

Нагадаємо, Флорес очолював Хетафе з жовтня 2021 року. До цього він тренував команду у 2004-2005 та у 2015 роках.

Після 31 туру Хетафе набрав 31 очко та посідає 17 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Від зони вильоту команду відокремлює лише один бал.