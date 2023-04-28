Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Цього разу тур Прімери прийшов в середині тижня. Поразка Реалу, впевнена перемога Барселони на непростому виїзді до Мадриду та інші.

Результати туру



Кастельянос реабілітувався за попередні невдачі Жирони

Валентіна та його клуб серйозно діставали розмовами про невдачі в попередніх матчах чемпіонату, проте їм вдалося змінити думку громадськості.

Гассаніга — Мартінес, Буено, Хуанпе, Гутьєррес (Хаві, 88) — Ромеу — Коуто, Циганков (Валері, 73), Мартін (Артеро, 90+3), Рікельме (Рейнір, 88) — Кастельянос (Стуані, 72)



Лунін — Карвахаль (Васкес, 79), Мілітао, Рюдігер, Начо (Камавінга, 52) — Вальверде, Кроос, Модрич — Асенсіо, Родріго (Маріано, 79), Вінісіус

Окрема інтрига полягала в протистоянні Андрія Луніна та Віктора Циганкова, обидва з яких вийшли в основі й ця дуель залишилася за вінгером Жирони.

Ні, Віктор не забив, проте намагався створювати небезпеку та мав кілька потенційних гольових моментів.

А ось про Андрія так не скажеш, бо йому знову не повезло з вибором матчу, бо захист мадридців чудив по повній й в черговий раз підставив свого воротаря, але й до нього також є питання, врешті в таких поєдинках проявляється справжній клас гравця його амплуа, вміння витягувати подібні ситуації.

На жаль, такими темпами Реал задумається про зміну другого номеру. Принаймні другий та четвертий голи він точно був в стані потягнути. В першому випадку невдала гра на виході й повний карт-бланш для Кастельяноса, який вискочив на застрягшого у напівпозиції футболіста та пробив повз нього, в другому в дотик нанесений удар по воротах без особливого прояву реакції.

Словом, каталонець оформив покер й став першим після Левандовські, кому вдалося зробити це цього століття в усіх можливих турнірах та перший, хто оформив його саме в рамах чемпіонату.

Вінісіуса з його 8 вдалими спробами дриблінгу не втримали (1+1), проте кого це хвилює. Тепер за словами багатьох у Мадриді варто очікувати максимальної концентрації у Кубку й Лізі чемпіонів.

Барселона знову поступається на виїзді в гостях у непоступливого Райо

Барселона другий сезон поспіль невдало поїхала до Райо.

Дімітрієвскі — Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Паласон, Лопес (Чавварія, 80), Валентін, А. Гарсія (Сальві, 80) — Трехо (Сісс, 63), Камельо (Де Томас, 90)

Тер Штеген — Бальде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Кунде — Гаві, де Йонг, Педрі (Кессьє, 65), Рафінья, Торрес (Фаті, 57) — Левандовські

Забити вдалося завдяки Гарсіям.

В першому випадку Альваро чітко пробив у дальній, скориставшись недостатньою ініціативністю захисників відібрати м'яч.

В другому свою роль зіграв великий розрив у лінії між Кунде й Араухо, в який увірвався вже Фран і не лишив шансів ворожому воротарю.

Рекорд Барселони за кількістю пропущених голів за сезон може й не відбутися.

Коротко про інші матчі

- Осасуна мінімально перемогла Кадіс завдяки голу Рубена Гарсії (1:0). Абде Еззальзулі отримав пряму червону картку через 2 хвилини після виходу на поле за відмашку від суперника.

- Бетіс й Сосьєдад у важливому матчі за потрапляння у четвірку не зуміли виявити переможця (0:0). Подібний результат на руку саме команді з країни Басків.

- Атлетіко здобув вольову перемогу над Мальоркою (3:1). На взяття воріт Настасіча мадридська команда зуміла відповісти тричі.

- Хетафе вдома програв Альмерії (1:2). Дублем відмітився форвард Суарес.

- Сельта вдома переграла Ельче (1:0). Джозеф Айду забив під час фінального відрізку матчу.

- Валенсія вирвала вольову перемогу у Вальядоліда (2:1). Команда забила після помилок голкіпера та завдяки Гуеррі.

- Вільярреал вдома переграв Еспаньйол (4:2). Етьєн Капу та Дані Парехо зробили результат своїй команді.

- Севілья вирвала перемогу на виїзді проти міцного Атлетіка (1:0). Лукас Окампос реалізував пенальті.

Цікаві факти та статистика

Найкращий гол 31 туру

Рубен Гарсія (Осасуна)

Луїс Суарес (Альмерія)

Яннік Феррейра Карраско (Атлетіко)

Альваро Гарсія (Райо)

Найкращий гравець 31 туру

Валентін Кастельянос (Жирона) – покер Реалу

Символічна збірна 31 туру

Таблиця після 31 туру

# И О 1 Барселона 31 76 2 Реал Мадрид 31 65 3 Атлетіко 31 63 4 Реал Сосьєдад 31 55 5 Вільярреал 31 50 6 Бетіс 31 49 7 Атлетік 31 46 8 Осасуна 31 44 9 Райо Вальєкано 31 43 10 Жирона 31 41 11 Севілья 31 41 12 Мальорка 31 40 13 Сельта 31 39 14 Вальядолід 31 35 15 Валенсія 31 33 16 Альмерія 31 33 17 Кадіс 31 32 18 Хетафе 31 31 19 Еспаньйол 31 28 20 Ельче 31 13



Розклад наступного туру Прімери