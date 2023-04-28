Іспанія

Незабаром з французом проведуть перемовини щодо нового контракту.

Барселона розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно, проте й не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, керівництво клуба та головний тренер Хаві готові зробити ставку на Усмана Дембеле.

Стверджується, що французького вінгера вважають недоторканним та хочуть подовжити з ним контракт.

У поточному сезоні Дембеле провів 18 ігор у Ла Лізі: на його рахунку п'ять забитих голів та 5 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дембеле тренувався понаднормово, щоб швидше відновитися від травми.