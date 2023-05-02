Іспанія

Нападник не потрапив у заявку на гру.

Карім Бензема пропустить матч проти Сосьєдада, повідомив офіційний сайт мадридської команди.

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид. Напередодні

34-річний форвард не потрапив у заявку мадридської команди на гру 33 туру Ла Ліги. Про травму гравця не повідомляється.

Зазначимо, що матч проти Сосьєдада також пропустить Вінісіус Жуніор – дискваліфікований через перебір жовтих карток.

Матч Реал Сосьєдад – Реал відбудеться сьогодні, 2 травня. Початок – о 23:00 за київським часом.