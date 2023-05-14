Іспанія

Судова справа тривала з 2015 року.

Мадридський Реал програв суперечку в арбітражному суді еміратської компанії Mubadala, яка мала стати спонсором клубу, а також допомогти "вершковим" у реконструкції стадіону Сантьяго Бернабеу. Про це повідомляє Reuters.

Угода була підписана у 2014 році, коли Реал домовився з компанією про допомогу у фінансуванні запланованої реконструкції стадіону.

У 2015 році Верховний суд Мадрида призупинив угоду через позов групи захисників довкілля.

Потім Реал запропонував новий план реконструкції, який був затверджений містом у 2017 році, але він відрізнявся від першої версії, яка відповідала вимогам Mubadala, яка через це розірвала договір.

За рішенням суду термін дії спонсорського контракту закінчився в момент затвердження нового проекту реконструкції Сантьяго Бернабеу в 2017 році.

За інформацією ЗМІ, Реал хотів отримати від Mubadala близько 400 мільйонів євро, оскільки вважав, що компанія незаконно розірвала договір, за яким вона мала право на назву стадіону на найближчі 20 років.