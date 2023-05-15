Іспанія

Керманич дав свій коментар.

Барселона обіграла Еспаньйол та достроково стала чемпіоном Іспанії у сезоні-2022/23. Свій коментар дав головний тренер каталонської команди Хаві.

"Відчуття чудові. Робота виконана добре. Вона почалася у липні, і десять місяців ми працювали, йшли на жертви. Вболівальники та клуб заслужили на це. Завдяки цій роботі ми досягли стабільності та безпеки.

Ми забезпечили собі титул у чудовому матчі. Ми грали чудово. Команда розслабилася, а суперник виявив гордість.

Ми виграли Ла Лігу у дербі, це незвичайно. Відсвяткувати – це нормально, але я розумію, що ми не вдома, тож не можна виявляти неповагу. Розумію, як складно стримуватись, але я сказав гравцям, що найкраще, що вони можуть зараз зробити, це швидше піти з поля.

Ця перемога забезпечує нашому проекту безпеку. Ми чудово грали у деяких матчах, ми показали, що ми команда", — наводить слова Хаві Marca.

У матчах, що залишилися, Барселона зіграє проти Сосьєдада, Вальядоліда, Мальйорки і Сельти.