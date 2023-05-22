Іспанія

Бразилець прокоментував скандальний епізод в матчі з "кажанами".

Лідер мадридського Реалу Вінісіус Жуніор висловився з приводу проявів расизму під час матчу 35 туру чемпіонату Іспанії з Валенсією (0:1).

"Це трапилося не вперше, не вдруге і не втретє. Расизм — це нормально в Ла Лізі. Керівництво ліги вважає це нормальним, федерація теж, а суперники це заохочують. Мені дуже шкода.

Чемпіонат, який колись належав Роналдінью, Роналду, Кріштіану та Мессі, сьогодні належить расистам. Прекрасна країна, яка прийняла мене і яку я полюбив, погодилася експортувати у світ образ расистської країни. Мені шкода іспанців, які не погоджуються з цим, але сьогодні в Бразилії Іспанія відома як країна расистів. І, на жаль, бачачи, що відбувається щотижня, я не можу спростувати це. Я згоден. Але я сильний і піду остаточно проти расистів. Навіть якщо далеко звідси", – написав Вінісіус у твіттері.

Нагадаємо, Ла Ліга розслідує расизм на адресу Вінісіуса у матчі з Валенсією. Зазначимо, що у матчі проти Валенсії Вінісіус Жуніор отримав червону картку у компенсований час.