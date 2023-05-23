Іспанія

Затримано чотирьох підозрюваних.

Іспанська поліція заарештувала фанатів Атлетіко, які повісили ляльку Вінісіуса Жуніора, повідомив офіційний твіттер-аккаунт поліції Іспанії.

Поліція Іспанії заявила про затримання чотирьох підозрюваних в організації цієї акції.

Нагадаємо, 26 січня на одному з мостів Мадрида перед грою між Реалом та Атлетіко з'явився банер "Мадрид ненавидить Реал", а також лялька, одягнена у футболку Реала з 20-м номером, під яким виступає Вінісіус.

У поточному сезоні бразилець провів 32 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 10 голів та 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус може отримати дискваліфікацію на строк до трьох матчів.