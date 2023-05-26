Іспанія

"Вершкові" готові викласти за футболіста 100 мільйонів євро плюс бонуси.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем незабаром може стати гравцем мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, наступного тижня, після закінчення чемпіонських перегонів у Бундеслізі, пройдуть завершальні та вирішальні переговори щодо можливого трансферу 19-річного англійця.

Зазначається, що в угоді не прийматимуть участь інші футболісти. Сума трансферу становитиме близько 100 мільйонів євро плюс бонуси.

Також раніше Романо стверджував, що Джуд уже погодив особистий контракт із "вершковими".

Цього сезону Беллінгем провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав шість результативних передач.