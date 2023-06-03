Тренер Реала розповів щодо майбутнього трансферу іспанського гравця.
Карло Анчелотті - Getty Images
03 червня 2023, 17:58
Карло Анчелотті прокоментував літні трансфери команди мадридського Реалу — написав портал Madrid Universal.
"Я думаю, що (наступного сезону) у нас буде інший склад. Є гравці, чиї контракти завершуються, але це буде конкурентоспроможна команда, яка мене дуже хвилює.
Браїм Діас? Я не можу зараз нічого про нього сказати. Не можу коментувати. Так, це правда — Фран Гарсія стане нашим першим літнім підписанням".
Тим часом потенційний відхід Бензема означатиме, що Мадрид буде шукати підписання нового центрального нападника.