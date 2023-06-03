Іспанія

Тренер Реала розповів щодо майбутнього трансферу іспанського гравця.

Карло Анчелотті прокоментував літні трансфери команди мадридського Реалу — написав портал Madrid Universal.

"Я думаю, що (наступного сезону) у нас буде інший склад. Є гравці, чиї контракти завершуються, але це буде конкурентоспроможна команда, яка мене дуже хвилює.

Браїм Діас? Я не можу зараз нічого про нього сказати. Не можу коментувати. Так, це правда — Фран Гарсія стане нашим першим літнім підписанням".

Тим часом потенційний відхід Бензема означатиме, що Мадрид буде шукати підписання нового центрального нападника.