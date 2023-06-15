Іспанія

Новачок "вершкових" дав своє перше інтерв'ю як гравець Реала.

Новоспечений півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем дав своє перше інтерв'ю у якості гравця "вершкових", розповівши про свій перехід та думки після трансферу з дортмундської Боруссії.

"Привіт, мадридисти! Я хотів подякувати всім, хто перебуває тут у найважливіший день у моєму житті, в перший день у найбільшому клубі світу. Я хочу подякувати Джуні Калафату, Хосе Анхелю, президенту Флорентіно Пересу і всім за те, що вони привели мене сюди… І дякую моїй родині… Нарешті, Hala Madrid!

Трансфер за 103 мільйони євро? Ціна мене не хвилює, я її навіть не знаю. Я футболіст, не юрист і не бухгалтер. Гроші не такі важливі для мене, і я ніколи не думаю про гроші, коли приймаю такі рішення. Футбол – це спорт, який я люблю. Дякую клубам, що все сталося так швидко.

Я хотів би подякувати Хесусу Вальєхо за те, що він віддав мені п'ятий номер. Він чудовий хлопець. Я дуже захоплююся Зінедіном Зіданом, і це число надихає мене. Я не хочу бути таким, як він, тому що я інший, але я щасливий, що можу використовувати цей номер. Це честь для мене. Я хочу розширити історію цього номера.

Я вже розмовляв із Карло Анчелотті. Він неймовірний тренер. Виграні ним трофеї говорять самі за себе. Я радий, що він хоче бачити мене у своїй команді.

Мої батьки плакали, коли дізналися, що я переходжу у Реал. Це особливий момент для них, який багато важить. Повага клубу до моєї родини була неймовірною під час переговорів.

Вимоги клубу дуже важливі, але я швидко навчився грати з раннього віку. Я знаю, наскільки важливою є ця відповідальність. Я універсал і у мене є багато якостей, які я сподіваюся проявити.

Гра з Тоні Кроосом та Лукою Модричем? Для мене це буде безцінний досвід. Їхній досвід неймовірний і я постараюся дотримуватися їхнього підходу в перші кілька тижнів. Сподіваюся, вони не будуть заперечувати. У Реала чудове поєднання досвіду та молодості.

Важко сказати, коли я вирішив перейти в Реал. Я не пам'ятаю коли це було...можливо під час матчу з Ліверпулем...це була комбінація багатьох факторів. У мене була величезна підтримка з боку всіх гравців моєї збірної і сьогодні вранці багато футболістів побажали мені удачі.

Вперше я дізнався про інтерес Реала вісім чи десять місяців тому, коли мій батько сказав мені, що мене цікавить Мадрид. Я цього не очікував.

Звичайно, я хотів би зіграти з Кіліаном Мбаппе, але я вже грав з Гаррі Кейном. Це два неймовірні гравці і я бачив те, що пишуть про них в інтернеті", - сказав Беллінгем на своїй презентації у якості гравця Реала.

Нагадаємо, що угода з 19-річним англійцем розрахована на шість років. Сума трансферу склала 103 мільйони євро, а ще 31 млн євро "джмелі" можуть отримати як бонуси.