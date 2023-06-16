Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колишній наставник збірної України дедалі більше віддаляється від рідної країни.

Прес-аташе збірної Вірменії попросив не ставити головному тренеру національної команди Олександру Петракову питання, пов'язані з Україною.

На передматчевій прес-конференції Петракова запитали про повернення до Кардіффа, де рік тому він боровся на чолі збірної України за путівку на ЧС-2022 проти Уельсу.

"Я не хотів згадувати минуле. Не хочу згадувати", — відповів Петраков.

Після цього журналіст спробував поставити ще одне питання про Україну, проте прес-аташе перебив його, зазначивши, що Петраков зараз очолює збірну Вірменії, а тому не треба питати його про Україну.

Нагадаємо, Петраков очолював збірну України з 2021 до 2022 року. У січні 2023 року Петраков очолив Вірменію.

Раніше повідомлялося, що Петраков знову викликав гравців із країни-404 до збірної Вірменії на матчі відбору Євро-2024.