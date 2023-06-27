Іспанія

Мадридці збережуть свого лідера.

Реал вже встиг непогано підсилити склад на трансферному ринку, проте й не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє видання Cadena SER, "королівський клуб" домовився про нову угоду з Вінісіусом Жуніором.

Контракт між сторонами буде розрахований на найближчі п'ять сезонів. Сума відступних складе мільярд євро.

Очікується, що офіційно про це буде оголошена вже найближчими днями.

У минулому сезоні бразилець провів 32 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 10 голів та 9 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вінісіуса визнано найкращим гравцем сезону в Реалі.