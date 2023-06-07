Іспанія

Бразилець отримав клубну нагороду.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем клубу в сезоні-2022/23. Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

У 55 матчах сезону на рахунку бразильця 23 голи та 18 результативних передач.

"Я дуже радий такій підтримці від фанатів. Хочу продовжувати прогресувати та розвиватися, щоб завжди демонструвати найкращу версію себе.

Сподіваюся, наступного сезону я продовжу в тому ж дусі й зможу допомагати команді", – сказав вінгер.

Раніше повідомлялось, що поліція заарештувала фанатів Атлетіко, які повісили ляльку Вінісіуса на мосту у січні.