Форвард переїжджає в екзотичний чемпіонат.
РОБЕРТО ФІРМІНО, GETTY IMAGES
30 червня 2023, 11:42
Бразильський нападник Роберто Фірміно після завершення цього сезону отримав статус вільного агента. 31-річний бразилець отримав пропозицію від саудівського клубу Аль-Ахлі.
За інформацією Фабріціо Романо, футболіст та клуб погодили трирічний контракт. Щоб трансфер відбувся, Фірміно лишилося пройти медогляд.
У цьому сезоні Роберто відіграв 35 матчів, забивши 13 голів та віддавши п’ять гольових передач.
Раніше Аль-Ахлі купив воротаря Челсі Едуара Менді за 16 млн фунтів.