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Поляк припинив співпрацю з клубом із країни-окупанта.

Після початку повномасштабної війни росії проти України польський футболіст Гжегож Крихов'як

залишив терористичну державу, де виступав за Краснодар. Гравець вчинив там справжній заколот, у наслідок чого клуб покинули й інші легіонери.

Криховяк виїхав з "країни 404" і виступав на правах оренди спочатку за грецький АЕК, а потім у саудівський Аль-Шабабі.

Днями поляк, нарешті, зміг розірвати стосунки з Краснодаром. Про це він розповів у коментарі Meczyki.

"Коли з'явилася можливість розірвати контракт, моє рішення було зрозумілим. Я не хотів туди повертатися, тож зателефонував своєму агенту, щоб повідомити Краснодар, що хочу залишити клуб.

Після початку війни моя позиція була чіткою, тому немає сенсу шукати іншу оренду. Тепер є можливість розпочати новий розділ у моїй кар'єрі. Я маю кілька пропозицій. Перший та головний варіант – залишитися в Аль-Шабабі", — сказав Крихов'як.

Криховяк провів 86 матчів за національну збірну Польщі (5 голів) та грав за Бордо (2 матчі в усіх турнирах, 0 голів) Реймс (131, 12) Нант (22, 0), Севілью (90, 5), ПСЖ (19, 0), Вест Бромвіч (31, 0), Локомотив М (109, 23) та Краснодар (15, 5).