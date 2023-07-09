Іспанія

Іспанський колектив уже підсилив атаку, а тепер розраховує на збільшення спроможності й в обороні.

Севільський Бетіс цього року проводить дуже обережну літню трансферну, ще не підписавши жодного новачка за "живі" гроші, і натомість продавши Едгара Гонсалеса до Альмерії за скромні 4,5 млн євро.

Останній трансфер "зелено-білих" — перехід досвідченого нападника Айосе Переса на правах вільного агента, після чого в клубі вирішили також замислитись і про захист.

Тут у Бетіса є одразу кілька обов’язкових до виконання опцій.

По-перше, клуб хоче зареєструвати на сезон Ектора Бельєріна та Марка Року, але для цього потрібно розвантажити кадрову обойму на відповідний рівень заробітних плат цих двох виконавців.

По-друге, головний тренер Мануель Пеллегріні зробив запит на підписання двох центральних захисників, склавши розгалужений перелік потенційних варіантів.

У той самий час, севільці поступово готуються до перших контрольних матчів на тренувальних зборах, тоді як сезон для них розпочнеться гостьовим матчем проти Вільярреала вже 13 серпня.