Іспанія

Мадридська команда хоче скористатися становищем парижан.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 30-річного італійця зацікавлений мадридський Атлетіко, який визначив ветерана парижан як головну трансферну ціль.

Зазначається, що "матрацники" мають намір скористатися тим, що парижани хочуть оновити склад та знизити зарплатну відомість клубу.

Минулого сезону Верратті провів 38 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.