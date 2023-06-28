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Однак ПСЖ буде триматись за гравця до останнього.

Італійський центральний півзахисник Марко Верратті вже тривалий час виступає в складі французького Парі Сен-Жермен і залюбки продовжив би своє одинадцятирічне перебування в таборі "червоно-синіх", якби вони наприкінці цього сезону не виявили б бажання продати свого футболіста.

Це рішення клубу підштовхнуло 30-річного виконавця до зміни думки щодо власної приналежності проєкту, однак залишити розташування столичного колективу виявилось ще тим завданням — фінансові запити парижан до потенційних претендентів зашкалюють.

Однак клуб із Саудівської Аравії навряд чи лякають будь-які суми коштів, саме тому представники славнозвісної групи PIF уже розпочали перемовини з Верратті, контракт якого спливає лише за три роки.

Італійцю запропонували угоду такого ж терміну дії, проте зі значно вигіднішими умовами — 25 млн євро за сезон.

Очікується, що ПСЖ не поступатиметься власними позиціями в перемовинах, що дещо ускладнюю процес трансферу.

У цьому сезоні Верратті відіграв 38 матчів, зробивши один гольовий пас.