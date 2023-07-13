Німеччина

Німецька казка Садіо закінчилась провалом.

Садіо Мане через сварку з Лероєм Сане активно пов'язували з переходом в інший клуб, проте в нього інакше бачення свого майбутнього.

Сенегальський нападник хоче залишитись в Баварії. Йому подобається проєкт клуба. Проте у керівництва мюнхенців інші плани на футболіста.

Як повідомляє журналіст Георг Хольцнер, вінгеру вже повідомлено про те, що клуб не розраховує на нього в майбутньому сезоні. Мюнхенці мають намір продати футболіста.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Садіо Мане може повернутись в АПЛ, де він зацікавив Челсі.