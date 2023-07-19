Іспанія

Суд залишив без змін вирок форварду Сельти у справі про зґвалтування.

Нападника Сельти Санті Міну засудили до чотирьох років ув'язнення після програної судової апеляції у справі про сексуальні домагання. Про це повідомляє Relevo.

27-річного іспанця звинуватили в сексуальному насильстві над жінкою в автомобілі, коли він був в Альмерії в 2017 році.

За інформацією джерела, суд підтвердив чотирирічний вирок футболісту Ла Ліги. Також він буде змушений виплатити штраф постраждалій у розмірі 25 тисяч євро у якості компенсації.

Апеляція Санті, заснована на невідповідності свідчень від потерпілої, була відхилена на тій підставі, що протиріччя не мають відношення до справи. Захист також апелював до того, що мотиви потерпілого мали надуманий характер і що вона вимагала фінансову винагороду від суду — у першому випадку потерпіла не вимагала відшкодування збитків.

Минулого сезону Міна виступав у Саудівській Аравії на правах оренди за Аль-Шабаб, після чого влітку повернувся до Сельти. Його контракт із клубом з Віго розрахований до літа наступного року.