Іспанія

Керманич "матрацників" — про ситуацію навколо португальського нападника.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про ситуацію навколо майбутнього нападника своєї команди Жоау Феліша, який напередодні публічно заявив про своє бажання приєднатися до каталонської Барселони.

"Найголовніше те, що ніхто з нас, хто перебуває в команді, не є важливішим за Атлетіко Мадрид.

Цей клуб набагато важливіший за всіх нас", — цитує слова Дієго Сімеоне журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Жоау Феліш може повернутися до лісабонської Бенфіки.