В даний час відбувається контрольний поєдинок, в якому іспанська Жирона зустрічається з англійським Блекберном.

На момент закінчення першого тайму рахунок у матчі 2:1 на користь команди іспанської Ла Ліги.

У цій грі у стартовому складі Жирони вийшов український вінгер Віктор Циганков, який за перші 45 хвилин відзначився двома результативними діями.

На 24 хвилині Циганков віддав гольову передачу на Крістіана Стуані, який відкрив рахунок у матчі, а за п'ять хвилин українець забив сам.

Нагадаємо, минулого сезону 25-річний українець провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.