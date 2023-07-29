Іспанська команда разом із українським вінгером продовжує підготовку до старту нового сезону.
ФК Жирона
29 липня 2023, 18:10
В даний час відбувається контрольний поєдинок, в якому іспанська Жирона зустрічається з англійським Блекберном.
На момент закінчення першого тайму рахунок у матчі 2:1 на користь команди іспанської Ла Ліги.
У цій грі у стартовому складі Жирони вийшов український вінгер Віктор Циганков, який за перші 45 хвилин відзначився двома результативними діями.
На 24 хвилині Циганков віддав гольову передачу на Крістіана Стуані, який відкрив рахунок у матчі, а за п'ять хвилин українець забив сам.
Нагадаємо, минулого сезону 25-річний українець провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.