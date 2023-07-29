Іспанія

Іспанська команда разом із українським вінгером продовжує підготовку до старту нового сезону.

В даний час відбувається контрольний поєдинок, в якому іспанська Жирона зустрічається з англійським Блекберном.

На момент закінчення першого тайму рахунок у матчі 2:1 на користь команди іспанської Ла Ліги.

У цій грі у стартовому складі Жирони вийшов український вінгер Віктор Циганков, який за перші 45 хвилин відзначився двома результативними діями.

🔴 EN DIRECTE



⚽️ GOOOOOOOOOOOOL del Girona al minut 24. Marca Stuani! @Rovers 0-1 Girona FC



📲📺 Segueix el partit en directe per Esport3https://t.co/9KeEVhuwnG pic.twitter.com/R3jjIKi5i5 — Esport3 (@esport3) July 29, 2023

На 24 хвилині Циганков віддав гольову передачу на Крістіана Стуані, який відкрив рахунок у матчі, а за п'ять хвилин українець забив сам.

🔴 EN DIRECTE



⚽️ GOOOOOOL del Girona al minut 29. Marca Viktor Tsygankov! @Rovers 0-2 Girona FC



📲📺 Segueix el partit en directe per Esport3https://t.co/9KeEVhuwnG pic.twitter.com/FbEkn9yBHS — Esport3 (@esport3) July 29, 2023

Нагадаємо, минулого сезону 25-річний українець провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.