Іспанія

Автор Football.ua Роман Котляр знайомить вас із учасниками нового сезону чемпіонату Іспанії в рамках циклу матеріалів "Великий анонс".

Продовжуємо знайомитися із командами цього сезону Прімери. На черзі претенденти на Лігу чемпіонів.

Першу частину матеріалу про новачків можна прочитати за посиланням. Друга та третя стосовно середняків та аутсайдерів, а також претендентів на єврокубки можна прочитати ось тут та за даним лінком.

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Барселона провела минулий сезон чудово, враховуючи чемпіонський титул не підкорявся їй з 2019 року. Клуб продемонстрував, що може не лише багато забивати, а й грати у більш прагматичний футбол. Успішній кампанії сприяли трансфери попереднього літа, коли вдалося запросити в команду Жюля Кунде, Андреса Крістенсена, Рафінью, Роберта Левандовські та деяких інших зірок. У внутрішніх турнірах колективу Хаві практично не було рівних.

Лише у Кубку Іспанії поступилися Реалу у півфіналі і в Лізі чемпіонів не вийшли з групи із Інтером, Баварією та Вікторією. Тобто, можна вважати ту кампанію доволі непоганою в контексті зміни та побудови нового клубу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Хаві — велична фігура у пантеоні зірок Барселони. Геніальний гравець, який володів блискучим ігровим інтелектом та був частиною тієї самої неймовірної команди Хосепа Гвардіоли. Тепер після вивчення на тренерську ліцензію він продовжує дивувати футбольний світ в іншій ролі. Буквально за короткий проміжок часу йому вдалося перетворити кризовий колектив в статус претендента на всі трофеї, це непогано.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Роберт Левандовські — одна з головних зірок свого покоління. Польський бомбардир залишив німецький чемпіонат та перебрався у Барселону перед початком минулого сезону. В новому для себе клубі він зробив 28 результативних дій у Прімері та став найкращим голеадором турніру. Відіграв помітну роль у завоюванні клубом довгоочікуваного чемпіонства.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Прийшли Пішли Ілкай Гюндоган (п. Манчестер Сіті, ва)

Антуан Грізманн (н. Атлетіко, по)

Трінкау (п. Спортінг, по)

Алекс Колладо (п. Ельче, по)

Іньїго Мартінес (з. Атлетік, ва)

Абде Еззалзулі (п. Осасуна, по)

Клеман Лангле (з, Тоттенгем, по)

Сержиньо Дест (з. Мілан, по)

Ніко Гонсалес (п. Валенсія, по)

Самюель Умтіті (з. Лечче, по)

Хуліан Араухо (з, Барселона Б

Оріоль Ромеу (п, Жирона, 3.4)

Чаді Ріяд (з, Барселона Б) Антуан Грізманн (н. Атлетіко, 20,00 млн €)

Трінкау (п. Спортінг, 7 млн €)

Серхіо Бускетс (п. Інтер Маямі, ва)

Хорді Альба (з, без клубу)

Самюель Умтіті (з. Інтер Маямі, ва)

Пабло Торре (п, Жирона, ор)

Ніко Гонсалес (п , Порту, 8,4)

Алекс Колладо (п, Бетіс, ва)

Хуліан Араухо (з, Лас-Пальмас, ор)

Чаді Ріяд (з, Бетіс, ор)

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Барселоні потрібно доводити доцільність зіркових трансферів вдалими виступами в головному єврокубку. Третій поспіль провал у цьому турнірі буде занадто сильним ударом по амбіціям клубу. Тому не виключений варіант, що ставка буде робитися не на іспанський чемпіонат.

Проте, враховуючи певну невизначеність у атаці прямого конкурента та його травми ключових гравців, саме команда Хаві буде головним фаворитом на перемогу у Прімері. Якості на цей тріумф та запасу в неї точно вистачає.

Прогноз Football.ua: 1 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Реал провів звичайну кампанію. Чогось видатного не було, але й провалу також не трапилось. Взяли Кубок, в тому числі розгромивши Барселону у півфіналі, дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, а ось в Прімері все вийшло трішки невпевнено. Перше коло іспанського чемпіонату мадридці провели на солідному рівні, мали перевагу над конкурентом, проте в другій половині минулого сезону примудрилися впасти у невеличкий спад, який підсумково позбавив їх цього трофею.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Карло Анчелотті є одним з найкращих тренерів сучасності. Він чотири рази вигравав головний єврокубок в якості наставника, ставав чемпіоном в усіх топових європейських лігах. Його люблять футболісти та цінують власники клубів. Словом, ідеальна фігура для зіркової роздягальні Реала.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Лука Модрич залишається справжнім уособленням Реалу цих двох десятиліть. Поєднання техніки та інтелекту робить його одним з лідерів клубу, як і його вміння грати під пресингом та блискучі дії у розвитку атак.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Джуд Беллінгем (п. Боруссія Дортмунд, 103,00 млн €)

Фран Гарсія (з, Райо, 5,00 млн €)

Хоселу (н, Еспаньол, ор)

Браїм Діас (н, Мілан, по)

Антоніо Бланко (п, Алавес, по)

Арда Гюлер (п, Фенербахче, 20)

Рафа Марін (з, Кастілья) Карім Бензема (н, Аль-Іттіхад, ва)

Марко Асенсіо (п, без клубу)

Еден Азар (н, без клубу)

Маріано Діас (н, без клубу)

Хесус Вальєхо (з, Гранада, ор)

Антоніо Бланко (п, Алавес, 4)

Рафа Марін (з, Алавес, ор)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Успішність цього сезону Реала залежить від можливого переходу в клуб Кіліана Мбаппе, який скоріше не відбудеться цим літом. Якщо француз все ж таки опиниться на Сантьяго Барнабеу, шанси команди на всі трофеї помітно ростуть. Але тепер є питання у важких травмах Тібо Куртуа та Едера Мілітао. На старті сезону Реал опинився без двух неймовірно важливих гравців. Тібо спробують замінити завдяки Кепі, але чи рівноцінна це заміна? Навряд.

Прогноз Football.ua: 2 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Атлетіко Мадрид невдало виступав у першій половині сезону. Клуб драматично вилетів з Ліги чемпіонів, демонстрував нестабільні результати у Ла Лізі. Проте у другому колі мадридців наче змінили та додали їм крил. Нарешті вдалося грати у яскравий атакувальний футбол і багато забивати. Після зимової паузи практично не було команд на континенті, котрі мали б такий вражаючий результат, як колектив зі столиці. Багато футболістів, як той же Антуан Грізманн, Науель Моліна та інші показували чудові індивідуальні виступи, отже, вийшло достатньо непогано.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Дієго Сімеоне побудував цей Атлетіко та створив з нього світового топа. Під керівництвом наставника клуб зумів виграти багато трофеїв. Проте захисний футбол пікової команди вже позаду. Наразі мадридці намагаються знайти нову, більш атакувальну ідентичність, і тренер із цим завданням поки більш менш нормально справляється.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Антуан Грізманн помітно здав після свого періоду в Барселоні та виглядав лише тінню самого себе, проте після топового чемпіонату світу в складі збірної Франції ми побачили ренесанс гравця. Чудова робота без м'яча, повернення доволі непоганої результативності, що дозволило знову насолоджуватися справжньою магією, котру демонструє нападник у мадридській команді.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Антуан Грізманн (н. Барселона, 20,00 млн €)

Хаві Галан (з, Сельта, 5,00 млн €)

Сесар Аспілікуета (з, Челсі, ва)

Чалар Сьюнджю (з, Лестер, ва)

Сантьяго Моурінью (з, Расінг, ?)

Жоау Феліш (н, Челсі, по)

Матеус Кунья (н, Вулвергемптон, по)

Ренан Лоді (з, Ноттінгем, по)

Самюель Ліно (п, Валенсія, по)

Родріго Рікельме (п, Жирона, ва)

Серхіо Камелло (н, Райо, по)

Ману Санчес (з, Осасуна, по)

Хуан Санабрія (п, Атлет. Сан-Луїс, по)

Віктор Мольєхо (п, Сарагоса, по)

Жуліано Сімеоне (н, Сарагоса, по)

Борха Гарсес (н, Тенерифе, по)

Хаві Серрано (п, Ібіца, по)

Вітоло, (п, Лас-Пальмас, по) Жоффре Кондогбія (п, Марсель, 8,00 млн €)

Ману Санчес (з, Сельта, ва)

Хуан Санабрія (п, Сан-Луїс, ?)

Хаві Серрано (п, Штурм, ор)

Метт Доерті (з, без клубу)

Антуан Грізманн (н. Барселона, по)

Серхіо Регілон (з, Тоттенгем, по)

Матеус Кунья (н, Вулвергемптон, 50)

Ренан Лоді (з, Марсель, 13)

Віктор Мольєхо (п, Сраагоса, ор)

Хуліано Сімеоне (н, Алавес, ор)

Карлос Мартін (н, Мірандес, ор)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Атлетіко повинен залишитися на звичних позиціях, а також активно боротися за титул. Якщо вдасться підтримати форму з другої половини минулого сезону, є чудові шанси на трофей.

Прогноз Football.ua: 3 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Минулий сезон клуб розпочинав під керівництвом Унаї Емері, а продовжив на чолі із досвідченим Кіке Сетьєном. Всупереч прогнозам новий тренер доволі успішно працю з левантійським колективом, хоча Вільярреал вилетів з Ліги конференцій, на яку вирішив не робити ставку, в чемпіонаті він довгий час був у перегонах за Лігу чемпіонів. Не вистачило стабільності на фініші кампанії. Хоча й потрапляння в єврокубки і так було в кишені. Тепер потрібно розвивати успіх

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Кіке Сетьєн створив симпатичні Лас-Пальмас і Бетіс, заслуживши підвищення до Барселони, проте там в нього не вийшло. Забракло авторитету. А ось в середняках та менш топових командах він почуває себе комфортно, ставить цікавий атакувальний футбол. Його Вільярреал виглядає непогано та може поборотися за топові місця.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Жерар Морено свого часу міг перейти до топового клубу після успішних виступів у команді, проте вирішив залишитися в Вільярреалі. Його гольові показники дещо впали в порівнянні з піковим сезоном і вплив на результати також, втім це все ще чудовий гравець та один із лідерів клубу.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Рамон Терратс (п, Жирона, 2,50 млн €

Бен Бреретон (п, Блекберн, по)

Сантьяго Комесанья Вейга (п, Райо, по)

Деніс Суарес (п, Сельта, по)

Іліас Ахомач (п, Барселона Б, по)

Булайє Діа (н, Салернітана, по)

Арно Данжума (н, Тоттенгем, по)

Ману Моралес (п, Мальорка, по)

Іван Мартін (п, Жирона, по)

Вісенте Іборра (п, Леванте, по) Ніколас Джексон (н, Челсі, 37 млн)

Булайє Діа (н, Салернітана, 12)

Ману Моралес (п, Мальорка, 4)

Джовані Ло Челсо (п, Тоттенгем, по)

Рамон Терратс (п, Жирона, по)

Пау Торрес (з, Астон Вілла, 33)

Вісенте Іборра (п, Олімпіакос, ?)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Вільярреал може скористатися нестабільністю інших претендентів на топову четвірку та зайняти місце в ній. Склад непоганий і це наштовхує на більш добрий настрій щодо перспектив клубу у нинішній кампанії.

Прогноз Football.ua: 4 місце