Схоже, поки що голкіпера в Мадриді не буде.
Яссін Буну, getty images
12 серпня 2023, 10:50
Президент Севільї Пепе Кастро висловився щодо можливого переходу голкіпера Яссіна Буну в мадридський Реал.
"Реал Мадрид? Поки що немає нічого, ніяких переговорів щодо Буну. Реальність така, що ми не маємо жодних пропозицій або відомостей про інтерес будь-якої команди до Буну", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.
За далеко не найкращий сезон у виконанні Севільї Буну пропустив 60 голів у 36 матчах, у сімох із яких відстояв "на нуль".
Раніше Карло Анчелотті прокоментував ситуацію із травмованим воротарем Тібо Куртуа, а також висловив свою думку про українського голкіпера Андрія Луніна.