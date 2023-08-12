Іспанія

Схоже, поки що голкіпера в Мадриді не буде.

Президент Севільї Пепе Кастро висловився щодо можливого переходу голкіпера Яссіна Буну в мадридський Реал.

"Реал Мадрид? Поки що немає нічого, ніяких переговорів щодо Буну. Реальність така, що ми не маємо жодних пропозицій або відомостей про інтерес будь-якої команди до Буну", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

За далеко не найкращий сезон у виконанні Севільї Буну пропустив 60 голів у 36 матчах, у сімох із яких відстояв "на нуль".

Раніше Карло Анчелотті прокоментував ситуацію із травмованим воротарем Тібо Куртуа, а також висловив свою думку про українського голкіпера Андрія Луніна.