Наставник "вершкових" поділився своїми думками про травму основного воротаря Тібо Куртуа.
Андрій Лунін, Getty Images
11 серпня 2023, 13:53
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував ситуацію із травмованим воротарем Тібо Куртуа, а також висловив свою думку про українського голкіпера Андрія Луніна.
"Емоційно вчорашній день був дуже складним. Такі речі зазвичай трапляються у футболі.
Тепер залишається сподіватися, що Куртуа швидко відновиться і повністю довіритись Луніну, який є чудовим воротарем. Він добре проявив себе на передсезонних зборах. Ми повністю йому довіряємо. Він – талант. Зараз йому не вистачає досвіду, який здобувається день за днем. Нам дуже сумно, але так буває.
У нас є час до 31 серпня. Якщо ми підпишемо якогось воротаря, то зробимо це для глибини. Франу лише 17... Довіра до Луніна – тотальна", - наводить слова Анчелотті Marca.
Раніше повідомлялося, що Куртуа порвав хрестоподібну зв'язку на тренуванні Реала.