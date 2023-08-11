Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками про травму основного воротаря Тібо Куртуа.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував ситуацію із травмованим воротарем Тібо Куртуа, а також висловив свою думку про українського голкіпера Андрія Луніна.

"Емоційно вчорашній день був дуже складним. Такі речі зазвичай трапляються у футболі.

Тепер залишається сподіватися, що Куртуа швидко відновиться і повністю довіритись Луніну, який є чудовим воротарем. Він добре проявив себе на передсезонних зборах. Ми повністю йому довіряємо. Він – талант. Зараз йому не вистачає досвіду, який здобувається день за днем. Нам дуже сумно, але так буває.

У нас є час до 31 серпня. Якщо ми підпишемо якогось воротаря, то зробимо це для глибини. Франу лише 17... Довіра до Луніна – тотальна", - наводить слова Анчелотті Marca.

Раніше повідомлялося, що Куртуа порвав хрестоподібну зв'язку на тренуванні Реала.