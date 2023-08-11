Іспанія

Термін дії нового контракту між сторонами розрахований на чотири сезони.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту із вінгером Джастіном Гарсією.

Нова угода з 19-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року. Попередня угода була дійсною до літа 2024 року.

Також додамо, що молодий іспанець ще офіційно не дебютував за основну команду, де виступають Віктор Циганков та Артем Довбик.

Проте під час передсезонної підготовки Гарсія вже забив один м'яч та зробив дві результативні передачі.