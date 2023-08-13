Іспанія

Слова українця після вдалого дебюту.

Форвард Жирони Артем Довбик прокоментував свій дебют та перший гол в Ла Лізі у матчі першого туру проти Реала Сосьєдад (1:1).

"Така хороша та важлива перемога для мене. Дуже радий бути корисним для моєї команди. Продовжуємо працювати", — написав Довбик у своєму інстаграмі.

Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий гравець Жирони в матчі з Сосьєдадом за версіями WhoScored та SofaScore.