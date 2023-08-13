Іспанія 13 серпня 2023, 14:34 Довбик: Дуже радий бути корисним для Жирони Слова українця після вдалого дебюту. ГРАВЦІ ЖИРОНИ, GETTY IMAGES 13 серпня 2023, 14:34 Форвард Жирони Артем Довбик прокоментував свій дебют та перший гол в Ла Лізі у матчі першого туру проти Реала Сосьєдад (1:1). "Така хороша та важлива перемога для мене. Дуже радий бути корисним для моєї команди. Продовжуємо працювати", — написав Довбик у своєму інстаграмі. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dovbyk (@tema_dovbyk) Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий гравець Жирони в матчі з Сосьєдадом за версіями WhoScored та SofaScore. Люди Артем Довбик Команди Жирона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте