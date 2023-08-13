Україна

Сергій Лавриненко поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер рівненського Вереса Сергій Лавриненко прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти Колоса (0:2).

"Результатом я не задоволений точно. Щодо малюнку гри, то до 72 хвилини приблизно, до моменту з пенальті — гра нам вдавалася, були непогані моменти. На жаль, після таких помилок, які призвели до двох пропущених голів, нам дуже важко було вплинути на результат.

Так, втрата Віталія Дахновського вплинула на нашу гру. Ми розчаровані, що він вибув так рано. Віталій — дуже швидкий футболіст, з хорошою стартовою швидкістю. Гравці, які увійшли в гру з лави запасних мали посилити нас. Але сталося не так, як ми хотіли. Маємо, що маємо.

Гол Дениса Безбородька? Тут зіграли роль індивідуальні якості гравця Колоса. Такому нападнику важко протистояти. Але це також помилка наших центральних захисників. Було завдання не давати йому простору. Натомість, ми припустилися фатальної помилки.

Поразка — не закономірна. По грі ми не виглядали гірше. Просто Колос якісніше реалізував свої моменти. Якість наших футболістів не дозволила забити свій гол.

Ми не так довго працюємо з командою. Але вже зробили багато якісних змін. Не зупиняємося — працюємо далі", - наводить слова Лавриненка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Верес.