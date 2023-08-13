Іспанія

Для українського форварда це був офіційний дебютний матч за іспанську команду.

У матчі стартового туру іспанської Ла Ліги Жирона в гостях поділила очки з Реалом Сосьєдадом (1:1).

У цьому матчі у стартовому складі Жирони вийшов український вінгер Віктор Циганков, а потім на 64 хвилині на полі з'явився український форвард Артем Довбик, замінивши Крістіана Стуані.

Через вісім хвилин Довбик після передачі Циганкова відзначився першим голом у складі Жирони, зрівнявши рахунок на табло.

За 26 хвилин Довбик забив гол, зробив один удар по воротах, провів одне обведення, 11 разів торкнувся м'яча, віддав дві точні передачі з п'яти, у тому числі одну ключову, виграв одну верхову дуель із чотирьох, а також здійснив один відбір.

Циганков у свою чергу зробив асист, 32 рази торкнувся м'яча, виконав 13 із 16 точних передач, у тому числі одну ключову, створив гольовий момент, виграв дві верхові дуелі з чотирьох, заробив чотири фоли та один раз виніс м'яч.

Найкращим гравцем Жирони в цьому матчі, за версією статистичних порталів WhoScored та SofaScore, було визнано Довбика, який отримав оцінки 7,2 і 7,3 відповідно. Гра Циганкова була оцінена у 6,9 та 7,1 бала відповідно.

Найкращим гравцем матчу було визнано автора голу у складі Сосьєдада Такефусу Кубо — 7,6 та 7,9 відповідно.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Сосьєдад — Жирона.