Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 14 серпня 2023 року, 22:30.

У поєдинку стартового туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму полі переміг Гранаду (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли "матрацників" вперед вивів Альваро Мората.

Потім на 62 хвилині гості відповіли зусиллями Саму, але через п'ять хвилин Депай фантастичним ударом з-за меж штрафного майданчика знову вивів господарів вперед.

Остаточну крапку в матчі поставив Льоренте, який забив на восьмій компенсованій хвилині другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Гранада у 1 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Атлетіко - Гранада 3:1

Голи: Мората, 45+4, Депай, 67, Льоренте, 90+8 — Саму, 62

Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Савич, Ермосо — Льоренте, Коке (Барріос, 7), Де Пауль (Корреа, 78), Лемар (Сьоюнджю, 59), Карраско — Мората (Депай, 58), Грізманн (Сауль, 77)

Гранада: Феррейра — Кальєхон (Пуертас, 74), Вальєхо, Рубіо, Мікель, Нева (Петрович, 82) — Руїс, Гумбау, Мелендо (Вільяр, 58) — Саму (Сарагоса, 81), Узуні