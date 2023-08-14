Іспанія

Барселона спіткнулась з серйозними проблемами вже на старті чемпіонату.

Головний тренер Барселони Хаві та вінгер команди Рафінья можуть бути дискваліфіковані за вилучення у матчі першого туру Ла Ліги проти Хетафе (0:0).

Хаві за суперечки з арбітрами отримає як мінімум 2 матчі дискваліфікації, проте критика суддів після поєдинку може збільшити його відсторонення до 4 ігор. Рафінья за удар ліктем суперника буде дискваліфікований на 2-3 матчі. Якби порушення сталось в боротьбі за м'яч, то санкція передбачає відсторонення на 2 матчі, проте бразилець вдарив суперника, коли м'яч перебував в ногах Френкі де Йонга.

Огляд матчу Хетафе — Барселона вже доступний на Football.ua.