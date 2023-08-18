Іспанія

Віктор Циганков — про адаптацію Артема Довбика.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков пояснив, у чому секрет його зв'язки з Артемом Довбиком.

"Ми разом граємо за збірну України, тому добре знаємо одне одного. Також грали один проти одного. Ми знаємо, які наші найкращі та найгірші навички. Цього достатньо, щоби розуміти один одного на полі.

Довбик – чудовий бомбардир. Він сильний, швидкий, агресивний в атаці та має гарний зв'язок із півзахисниками. Він добре ладнає з іншими гравцями. Зі мною теж, звичайно. Ми можемо розмовляти один з одним і розуміти одне одного, тому нам легше грати разом" - цитує Циганкова Diari de Girona.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков віддав результативну передачу на дебютний гол Артема Довбика в Ла Лізі.