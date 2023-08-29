Іспанія

Центральний захисник Арсеналу Роб Голдінг може опинитися в Іспанії.

Мальорка та Севілья цього тижня попросили Арсенал надати умови потенційної угоди з Голдінгом, пише журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що про ситуацію із захисником також поінформовані клуби англійської Прем'єр-ліги.

27-річний вихованець Болтона у минулому сезоні провів за лондонців 24 матчі в усіх турнірах, забивши 2 голи та отримавши 2 жовті картки. Портал transfermarkt оцінює гравця у 8 мільйонів євро.

Раніше до іспанської Ла Ліги на правах оренди перебрався інший захисник "канонірів".