Іспанія

Останніми днями трансферного вікна може статися досить цікавий трансфер.

Як повідомляє іспанське видання AS, у послугах вінгера Астон Вілли Філіппе Коутінью зацікавлений іспанський Бетіс. Наголошується, що цей трансфер — особисте бажання наставника "бетікос" Мануеля Пеллегріні. Він вважає, що його команді не вистачає атакуючого потенціалу.

Йдеться про орендну угоду на один сезон. Такий варіант угоди є єдиним реальним, тому що Бетіс при повноцінному трансфері не зможе задовольнити фінансові апетити 31-річного бразильця.

Раніше Коутіньо вже двічі грав за іспанські клуби — Еспаньйол та Барселону. Минулого сезону Філіппе не був основним гравцем Астон Вілли, переважно виходячи на заміну (24 матчі, 1 гол).

Додамо, що зараз Коутіньйо травмований.

Раніше повідомлялося, що Коутінью погодив контракт з Аль-Духаілем.