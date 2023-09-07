Іспанія

Чи будуть від президента Ла Ліги нові ідеї щодо популяризації іспанської першості, окрім варіанту з поверненням зіркового аргентинця?

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас продовжує мріяти про повернення зіркового нападника Ліонеля Мессі до каталонської Барселони.

Футбольний функціонер відповів на питання щодо того, чому переїзд 36-річного аргентинця на Камп Ноу не відбувся цього літа, та замість цього багаторазовий володар Золотого м'яча приєднався до українського захисника Сергія Кривцова в Інтер Маямі.

"Лео Мессі не завершив кар'єру в Барселоні, тому що вони не змогли домовитися. Я б хотів, щоб він завершив свою кар'єру в Ла Лізі. Це було б найкращим рішенням для нього, для мене і для Барселони", — цитує слова Хав'єра Тебаса журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що незважаючи на повномасштабне вторгнення росії на територію України з метою окупації територій, іспанська Ла Ліга не стала за прикладом англійської Прем'єр-ліги відмовлятися від співпраці з російським ринком, продовжуючи транслювати свої матчі на території країни-агресора та маючи рекламні контракти з російськими компаніями.