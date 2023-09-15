Іспанія

Український форвард поділився своїми думками після переходу до іспанського клубу.

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував свій перехід до Валенсії з бельгійського Брюгге на правах оренди.

"Для мене це чудова нагода стати кращим футболістом. Я хочу довести свою цінність у Валенсії і в цьому великому клубі. У мене була підготовка в Брюгге, тепер я повернувся після гри за свою збірну, і я вже мав кілька занять з командою У мене гарна гармонія з гравцями, з тренером, я почуваюся добре.

Коли я приходив до нової команди, я завжди думав, що заб'ю 20 голів, і всі будуть задоволені. Але треба бути реалістами. Треба проходити гру за грою, і разом із роботою цілі прийдуть.

Ми почали спілкуватися з Валенсією деякий час тому назад. Валенсія зв'язалася зі мною, але у мене був контракт із Брюгге. Але я дуже хотів бути тут і сказав про це своєму агентові. Це чудовий клуб.

Дисципліна необхідна у спорті як на полі, так і за його межами. Потрібно бути професіоналом, особливо у такому чемпіонаті, як Ла Ліга. Мені потрібно добре тренуватися, добре харчуватися, сподіваюся не отримати травми, але мені потрібен час для адаптації.

Я трохи поговорив із тренером. Треба працювати. Я зосереджений цього сезону. Валенсія – чудовий клуб, мені подобається тут перебувати, інакше я б сюди не прийшов.

Перші шість місяців у Бенфіці були хорошими, але потім у мене був коронавірус, почалася війна в Україні, і все було складно. Щось подібне сталося зі мною в Брюгге. Я не мав стабільності. Я сподіваюся, що у Валенсії у мене справді буде така стабільність, і я зможу витягти з себе максимум.

У свій перші часи у Валенсії я вже міг бути з командою і зіграти. Було цікаво подивитися на стратегію та на те, як грає команда. Так, ми програли, але я побачив потенціал своїх партнерів по команді. Я бачу потенціал, який має команда. Коли дивився за гравцями, тренерами, я побачив великих професіоналів. Я вірю у потенціал команди. Ми обов'язково покращимо результати

Гарне психічне здоров'я? Це найважливіша частина. Якщо ви психічно здорові, справи йдуть добре. Війна та проблеми теж можуть зробити вас сильнішими. У міру дорослішання все виглядає позитивніше. Зараз маю гарний момент психологічно", - сказав Яремчук в інтерв'ю клубній прес-службі.

Після чотирьох турів Валенсія набрала шість очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Свій наступний матч "кажани" проведуть проти Атлетіко. Гра відбудеться завтра, 16 вересня, о 17:15 за київським часом.