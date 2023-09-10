Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравці збірної України продовжують ділитися думками щодо гри з англійцями.

Напередодні відбулась гра між збірними України та Англії, яка скінчилась нічийним результатом 1:1. Нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук прокоментував результат поєдинку, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна — Англія 1:1 Відео голів та огляд матчу 09.09.2023

Яремчук сказав, що головною ціллю було здобуття очок. Він підкреслив, що Англія – команда дуже високого рівня, яка є однією з найкращих у світі.

"Потрібно було змиритися з тим, що буде дуже багато роботи без м'яча. Якби ми цього не зробили, то швидше за все програли б. Тож ми змирилися, працювали один за одного і здобули заслужене очко. Складний матч, багато роботи без м'яча. Але позитив у тому, що здобули нічию", – заявив гравець Валенсії.

Нападник української збірної також відзначив, що хотів би показати результативність і подякував вболівальникам.

"На минулому зборі в мене була травма, я пропустив його. Звичайно, зараз хочеться показати результативність. Але, відштовхуючись від реалій, я на правильному шляху, працюю на команду. А голи обов’язково прийдуть. Ми дуже вдячні вболівальникам за неймовірну атмосферу", – сказав Яремчук.

Нагадаємо, матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.