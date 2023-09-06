Іспанія

Роман Котляр розібрав перехід форварда до клубу.

Роман Яремчук вирішив залишити Брюгге та приєднатися до Валенсії. Оренда повинна дозволити форварду стабільно виступати та проявити себе в топовому чемпіонаті. Чи буде вона підсумково успішною? Побачимо. А в цьому матеріалі розберемося, що потрібно для успішних виступів у складі іспанського колективу.

Трішки контексту нового клубу бомбардира

Валенсія фінішувала лише на 16-му місці минулого розіграшу чемпіонату Іспанії. Клуб продовжує знаходитися у володінні сингапурського президента Пітера Ліма, який не хоче продавати проблемний актив, а лише шкодить йому своїми рішеннями та роботою багатьох інших департаментів за його правління.

Після вдалих років у нульових та початку десятих, коли були трофеї та стабільна участь у єврокубках, наразі "кажани" перетворилися на посередній колектив, який заявляє про себе лише епізодично та в основному бореться за фініш у першій половині таблиці. Відбувається невизначеність на всіх рівнях — від гравців до тренерів. Прямо зараз командою керує Рубен Бараха, знакова фігура для команди, котрий раніше вже працював у структурі левантійців.

Нинішній сезон розпочався доволі посередньо. Перемоги над Севільєю та Лас-Пальмасом, поразки з Осасуною та Алавесом.

Словом, скоріше всього дана кампанія буде черговою непростою для колективу з Местальї. Хоча хотілося би бачити його на найвищих позиціях.

Якою є роль нападника в атаці Валенсії?

Клуб на початку цього сезону переважно грає за схемою 4-4-2. Позиції Уго Дуро у стартовому складі команди практично не обговорюються, хоча виграти конкуренцію в нього цілком реально для новачка, бо це важливий футболіст у нападі нинішніх левантійців, а ось в парі з ним найчастіше грає центральний півзахисник Андре Алмейда.

Ця двійка повинна активно пресингувати суперників без м'яча. Відбувається цей елемент переважно не при білд-апі, а коли вони наближаються до середньої третини поля. Потрібно направляти пресинг та змушувати помилятися, хоча згадані вище футболісти не завжди роблять це безперервно. Тобто, повинен бути об'єм в обороні.

Андре Алмейда виконує роль форварда лише ситуативно, тому що він не сконцентрований тільки на конкретному завданні грати попереду. Півзахисник може активно рухатися по всій ширині поля в пошуках вільного простору та м'яча, відходити назад у недодачу і формувати п'ятірку у захисті, бо Валенсія обороняється компактними 4-5-1.

Швидке переведення в фінальну третину є важливим елементом виходу з атаки в оборону, тому іноді й Уго Дуро опускається нижче та допомагає партнерам. Якщо ж атаки йдуть флангами, де грають якісні латералі Хосе Гая та Тьєррі Корейя, обидва гравці намагаються активно пропонувати себе у штрафному майданчику та відкриватися під крос.

Варто зазначити той факт, що десятка левантійців також нерідко дозволяє за рахунок своїх грамотних рухів звільняти простір для форварда, коли виводить за собою когось із захисників. Нижче подібний епізод із матчу проти Лас-Пальмаса.

Андре відводить за собою увагу центрбека. Його партнер Уго бачить вільний коридор в лінії опонента та вривається туди під передачу.

Чи підходить Роман Яремчук стилістично для клубу?

Загалом, саме за ігровими якостями форвард національної збірної України чудово підходить Валенсії. Головні чесноти вихованця київського Динамо полягають у його вмінні грати не лише в штрафному майданчику, а також допомагати у підіграванні. Тобто, гравець може відходити в недодачу, допомагати своїй команді у розвитку атак і просуванні м'яча вперед. Координація вкупі з технікою дозволяють йому непогано діяти у цих компонентах.

Його дриблінг є не більш звичним, а саме вмінням робити переступи з м'ячем, розвернутися та рухатися із ним далі. У цілому, можна виділити і відкривання без м'яча футболіста, бажання шукати вільний простір та вриватися в зони завершення з непоганим вмінням діяти там. Деякі важливі скіли українського бомбардира непогано підходять колективу, що робить акцент на грі у перехідних фазах. Наприклад, уміння якісно пробити після передачі на хід до штрафної, коли потрібно пробити без зупинки у дотик, причому з різних положень. Окрім цього, непогано може вдарити головою.

Лише два приклади подібних епізодів у виконанні Романа.

Чудова передача вперед на хід Рафі Сілві у матчі часів виступів за Бенфіку проти Марітіму.

А тут хет-трик у складі Брюгге проти Акюрейрі у кваліфікації нинішньої Ліги конференцій.

Окрім того, він достатньо корисний у обороних діях. Намагається пресингувати свого суперника, вступати з ним у єдиноборство. Як ми вже зрозуміли раніше у цьому матеріалі, подібне вміння дуже важливе для "кажанів". Словом, зараз це виглядає успішним трансфером.

Конкуренція на позиції форварда мінімальна, тому потрібно активно боротися за місце у стартовому складі

Влітку команду залишили Едінсон Кавані та Джастін Клюйверт, котрі відігравали важливу роль у нападі минулого сезону. Також, відправився у Вальядолід ще один потенційний конкурент — Маркос Андре, який теоретично міг би конкурувати з форвардом за ігрові хвилини.

Отже, залишається лише один Уго Дуро та молодий вихованець академії Альберто Марі. Минулого сезону талановитий футболіст непогано себе проявив у другій команді, проте наразі отримав пошкодження паху, і, можливо, повернеться на поле не раніше початку грудня.

Отже, є хороші шанси закріпитися у стартовому складі клубу. Можливість потіснити конкурента Уго виглядає цілком реальною, тому що він ще не встиг стати абсолютним лідером атак Валенсії. Навіть якщо тренерський штаб буде активно довіряти йому, можна поставити їх вдвох, що органічно виглядатиме у схемі 4-4-2, до того ж є досвід виступів у парі, наприклад, із колишнім партнером по Бенфіці Дарвіном Нуньєсом.

Деяку частину функцій Андре Алмейди зможе виконувати Роман, а йому самому можна підібрати іншу роль на полі та зробити повноцінною "десяткою" за тандемом бомбардирів, тому шанси грати регулярно цього сезону є і враховуючи кадрову ситуацію, повинні бути.

У першому матчі в новому чемпіонаті не вдалося вийти хоча б на заміну, проте враховуючи нестабільні результати можна сподіватися на довіру тренерського штабу у найближчих поєдинках після вересневих зборів національних команд. Додамо, що гравця підписали лише в оренду, тому ризики невдачі невеликі, а потенційний успіх подібного трансферу може бути непоганим для клубу.