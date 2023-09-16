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Капітан "моряків" поділився своїми думками перед грою з Полісся.

Півзахисник та капітан одеського Чорноморця Ілля Путря прокоментував підготовку своєї команди до майбутнього матчу УПЛ проти житомирського Полісся.

"Цей період ми проводили у тренуваннях. Матч збірної України проти Англії подивилися, коли їхали після контрольної гри з Оболонню, тому коли був Інтернет, тоді вдавалося подивитися. А гру з Італією вже дивився вдома. Я вважаю, що наші хлопці, щонайменше, у другому таймі грали гідно, але на жаль, не вдалося досягти позитивного результату.

Нормальний стан, ігровий. Так, ми дві останніх гри програли, а ми знаємо свої помилки, знаємо, над чим треба працювати, тому готуємося до Полісся та дуже хочемо перемогти у цьому матчі.

Зараз важко сказати про нестабільні результати, але я би відзначив наш чемпіонат: він став рівним, а кожен матч – непередбачуваний. Десь не пощастило. Хочу відзначити всі наші команди, кожен матч дуже важкий.

Полісся — дуже серйозний суперник, команда гарно підсилилася влітку. Я би відзначив їхнього президента, який дуже любить футбол та інвестує кошти в команду. Гарна команда, ми бачили їхню останню гру проти Оболоні. Так, перемогу вони здобули лише на останніх хвилинах, але загалом Полісся провело дуже гарний матч. Думаю, що і в нашій зустрічі буде нелегка гра, відтак налаштовуємося на дуже серйозний матч.

На рахунок порад, не сказав би, що я сам можу їх давати, оскільки я сам не настільки досвідчений. Але загалом молоді гравці часто щось запитують. Такого, щоб я прямо давав поради – немає, але на усі запитання відповідаю охоче. Комунікація в команді нормальна, завжди залюбки допоможу партнерам, якщо їм щось від мене потрібно", - наводить слова Путрі прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Чорноморець – Полісся відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова трансляція онлайн матчу.