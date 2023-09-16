Німеччина

Гаррі вже стає в один ряд з легендарними нападниками.

Напередодні Баварія зіграла внічию в матчі Бундесліги з Баєром (2:2). Одним з голів відзначився нападник мюнхенців Гаррі Кейн.

Для англійця це четвертий м'яч за Баварію в чотирьох матчах. Раніше таке в Мюнхені вдавалося лише Мирославу Клозе. Це сталося далекого 2007 року.

Нагадаємо, що також цей гол став 300-м в кар'єрі Кейна.

Додамо, Кейн дебютував за Баварію в матчі за Суперкубок Німеччини. Мюнхенці програли Лейпцигу з рахунком 0:3.