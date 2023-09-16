Северная Америка

36-річний аргентинець не полетів із командою на гру МЛС.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі чемпіонату МЛС. Про це повідомляє SportsCenter.

За інформацією джерела, 36-річний аргентинець із невідомих причин не полетів з командою Херардо Мартіно на гру.

Також додамо, що Мессі пропустив останній матч збірної Аргентини проти Болівії (3:0) через пошкодження.

Цього сезону Мессі провів 11 матчів, у яких забив 11 голів та віддав п'ять гольових передач.

Нагадаємо, матч Атланта Юнайтед — Інтер Маямі відбудеться завтра, 17 вересня, о 00:00 за київським часом.