Іспанія

Іспанський спеціаліст тренуватиме каталонців щонайменше на рік довше.

Барселона та Хаві узгодили новий контракт, розрахований до липня 2025 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода 43-річного іспанця включає опцію її продовження ще на рік. Підписання відбулося сьогодні, 22 вересня.

Хаві став головним тренером Барселони у листопаді 2021 року. Його попередній контракт з клубом був розрахований до липня 2024 року.

У 96 матчах під керівництвом Хаві каталонці здобули 61 перемогу, 16 разів зіграли внічию та програли у 19 іграх. Він допоміг клубу виграти Ла Лігу та Суперкубок Іспанії сезону 2022/23.