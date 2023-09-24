Українець має деякі проблеми.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФК ВАЛЕНСІЯ
24 вересня 2023, 13:22
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха розказав, чому Роман Яремчук досі не дебютував за клуб.
"Яремчук повернувся з проблемами зі збірної. Футболіст намагається тренуватися, але почувається зовсім недобре. Він хоче одужати, ми поговоримо, щоб зняти тиск, зменшимо навантаження у наступні три-чотири дні... Це гравець, який нам буде потрібен", – наводить слова Барахи Marca.
В останньому матчі Валенсія розписала мирову з Альмерією (2:2).