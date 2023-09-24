Іспанія

Українець має деякі проблеми.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха розказав, чому Роман Яремчук досі не дебютував за клуб.

"Яремчук повернувся з проблемами зі збірної. Футболіст намагається тренуватися, але почувається зовсім недобре. Він хоче одужати, ми поговоримо, щоб зняти тиск, зменшимо навантаження у наступні три-чотири дні... Це гравець, який нам буде потрібен", – наводить слова Барахи Marca.

В останньому матчі Валенсія розписала мирову з Альмерією (2:2).