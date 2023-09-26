Іспанія

Через пошкодження футболіст пропустив останній матч клубу проти Альмерії.

Нападник Валенсії Роман Яремчук продовжує відновлення після травми. Про це повідомляє Plaza Deportiva.

Раніше 27-річний українець не потрапив до заявки на матч іспанської Ла Ліги проти Альмерії (2:2). За словами головного тренера "кажанів" Рубена Барахи, у футболіста пошкодження, з яким він приїхав з розташування збірної України.

Наразі Яремчук працює за індивідуальною програмою.

Яремчук перебрався до Валенсії в останній день трансферного вікна з Брюгге на правах оренди, але поки що не дебютував за нову команду.

Свій найближчий матч Валенсія проведе проти Реала Сосьєдада. Гра відбудеться завтра, 27 вересня, о 22:30 за київським часом.