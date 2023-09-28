Іспанія

Відбулися матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги.

Завершилися поєдинки сьомого туру іспанської Ла Ліги.

У першому матчі Реал Сосьєдад у гостях мінімально обіграв Валенсію з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 32 хвилині, а його автором став Карлос Фернандес.

На 74 хвилині відбувся дебют українського нападаючого Романа Яремчука, для якого це була перша гра у складі "кажанів". На жаль, українець не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки.

Також додамо, що з 45 хвилин господарі грали в меншості після вилучення Селіма Амалли, який отримав дві жовті картки за три хвилини.

Валенсія — Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Фернандес, 32.

Валенсія: Мамардашвілі — Гая (Пауліста, 55), Діакабі, Озкачар, Коррейя (Москера, 46) — Пепелу, Перес (Алмейда, 55) — Лопес (Яремчук, 74), Герра, Амалла — Дуро.

Реал Сосьєдад: Реміро — Тірні (Муньйос, 72), Пачеко (Субельдія, 61), Елустондо, Траоре (Одріосола, 46) — де Сарате (Субіменді, 46), Турр'єнтес (Мендес, 61), Меріно — Шо, Оярсабаль, Фернандес.

Попередження: П. Гонсалес, Амалла, Герра, Москера — Пачеко, Траоре, Фернандес, Мендес, Меріно, Субельдія.

Вилучення: Амалла, 45 (друга жовта).

У другій зустрічі Кадіс на своєму полі поділив очки з Райо Вальєкано. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Кадіс — Райо Вальєкано 0:0

Кадіс: Конан — Каррера, Фалі, Родрігес, Валенсія — Мачіс (Собріно, 64), Ескаланте (Марі, 83), Алькарас, Алєхо (Наварро, 64) — Гомес (Гвардіола, 77), Марті (Рамос, 64).

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Еспіно, Лежен, Мумін, Баллю — Сісс, Де Фрутос (Паласьон, 65) — Гарсія (Бебе, 85), Валентін, Трехо (Перес, 75) — Камельйо (Де Томас, 75).

Попередження: Гомес, Каррера, Алєхо, Родрігес, Алькарас — Трехо, Еспіно, Сісс, Лежен, Мумін.

Вилучення: Мумін, 88 (друга жовта).