Іспанія

Коментар тренера.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу над Осасуною (2:0) в матчі Ла Ліги.

"У першому таймі ми краще контролювали м'яч, але у другому через втому стало складніше виходити в атаку.

На щастя, ми провели хорошу контратаку, потім могли ще забити, але це було б несправедливо.

Ми здобули дуже важливу перемогу і тепер відпочиватимемо", – сказав головний тренер Атлетіко.

На Foоtball.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Осасуна — Атлетіко.