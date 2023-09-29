Коментар тренера.
ДІЄГО СІМЕОНЕ, GETTY IMAGES
29 вересня 2023, 14:33
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу над Осасуною (2:0) в матчі Ла Ліги.
"У першому таймі ми краще контролювали м'яч, але у другому через втому стало складніше виходити в атаку.
На щастя, ми провели хорошу контратаку, потім могли ще забити, але це було б несправедливо.
Ми здобули дуже важливу перемогу і тепер відпочиватимемо", – сказав головний тренер Атлетіко.
На Foоtball.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Осасуна — Атлетіко.