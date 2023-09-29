Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 вересня 2023 року, 22:30.
Осасуна — Атлетіко, Getty Images
29 вересня 2023, 08:20
Мадридський Атлетико у матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги у гостях впевнено обіграв Осасуну з рахунком 2:0.
Перемогу команді Дієго Сімеоне принесли забиті м'ячі у виконанні Антуана Грізманна та Родріго Рікельме.
Також додамо, що обидві команди закінчували зустріч удесятьох після видалень Чимі Авіли та Альваро Морати, при цьому перший отримав пряму червону картку.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Осасуна — Атлетіко у 7 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Осасуна — Атлетіко 0:2
Голи: Грізманн, 20, Рікельме, 81.
Осасуна: Фернандес — Аресо, Катена, Д. Гарсія, Крус — Ібаньєс (Монкайола, 66), Торро (Муньйос, 66), Орос (Рауль, 90) — Авіла, Будімір (Р. Гарсія, 80), Мохіка (Борха, 79).
Атлетіко: Облак — Моліна (Аспілікуета, 60), Хіменес, Ермосо, Ліно — Льоренте (Рікельме, 67), Коке, Ньїгес — Мората, Грізманн.
Попередження: Катена, Орос, Фернандес — Ліно, Мората.
Видалення: Авіла, 85 — Мората, 85.