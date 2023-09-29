Іспанія

Ветерани хочуть більше грати.

Багаторічні лідери мадридського Реалу Лука Модрич та Тоні Кроос незадоволені ігровим часом який вони отримують у цьому сезоні. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Модрич переконаний, що він, як і раніше, достатньо сильний, щоб виходити у старті Реалу. Тоні Кроос відчуває те саме. Обидва футболісти роздратовані постійними розмовами про їх вік. Хорват кілька разів висловлював це публічно, а німець вважає дивним, що при розмові про будь-які невдачі, відразу мова йде про них із Модричем у парі.

На загальний подив і невдоволення керівництва клубу, головний тренер Карло Анчелотті вирішив випустити цю пару у основному складі на мадридське дербі. Це був перший раз, коли італієць випустив Модрича та Крооса разом у старті цього сезону і закінчилося це першою поразкою у новому футбольному році. Гра та результат розчарували, незважаючи на чудовий гол Крооса.

Контракти обох гравців закінчуються влітку 2024 року.

38-річний Лука Модрич цього сезону за Реал відіграв сім матчів (287 хвилин), не відзначившись результативними діями.

33-річний Тоні Кросс цього сезону за Реал відіграв вісім матчей (361 хвилина), забив один гол та віддав одну гольову передачу.