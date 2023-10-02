Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 1 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку восьмого туру іспанської Ла Ліги севільський Бетіс на власному полі впевнено переграв свого Валенсію з українським нападником Романом Яремчуком у стартовому складі.

Виступи гравця збірної України завершились разом із початком другого тайму, тоді як на той момент "кажани" вже поступались за рахунком на табло.

Валенсії в цей вечір узагалі мало що вдавалось в атаці, тож суперники домінували на полі й поступово відвантажили в її ворота ще два м’ячі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бетіс — Валенсія у 8 турі іспанської Ла Ліги:

Бетіс — Валенсія 3:0

Голи: Діао, 41, Рока, 52, Ез Абде, 85.

Бетіс: Браво — Бельєрін, Песселья, Бартра (Ріяд, 46), Міранда — Гвідо Родрігес (Альтіміра, 88), Рока — Родрі, Іско (Карвалью, 62), Діао (Абде, 72) – Айосе Перес (Борха Іглесіас, 72).

Валенсія: Мамардашвілі — Пауліста, Москера, Діахабі, Озкачар — Пепелу (Уго Гонсалес, 86), Герра — Фран Перес (Домінгес, 77), Алмейда (Гільямон, 68), Госальбес (Дієго Лопес, 46) — Яремчук (Дуро, 46).

Попередження: Айосе Перес, 11, Песселья, 90 – Озкачар, 40, Пауліста, 43.